الوكالة الوطنية: العثور على المروحية المفقودة في ايطاليا.. اليكم التفاصيل

Lebanon, news ,lbci ,أخبار ايطاليا,مروحية,الوكالة الوطنية: العثور على المروحية المفقودة في ايطاليا.. اليكم التفاصيل

LBCI News Lebanon

تم العثور على المروحية المفقودة في منطقة MONTE CUSNA (REGGIO EMILIA) في ايطاليا ولكن هناك صعوبة في الوصول الى المكان بسبب كثافة الاشجار ووعورة الطرق المؤدية الى مكان سقوط المروحية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.