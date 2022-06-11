أخبار دولية
11 حزيران 2022 - 05:50
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الوكالة الوطنية: العثور على المروحية المفقودة في ايطاليا.. اليكم التفاصيل

الوكالة الوطنية: العثور على المروحية المفقودة في ايطاليا.. اليكم التفاصيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار ايطاليا,مروحية,الوكالة الوطنية: العثور على المروحية المفقودة في ايطاليا.. اليكم التفاصيل
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الوكالة الوطنية: العثور على المروحية المفقودة في ايطاليا.. اليكم التفاصيل
Lebanon News
تم العثور على المروحية المفقودة في منطقة MONTE CUSNA (REGGIO EMILIA) في ايطاليا ولكن هناك صعوبة في الوصول الى المكان بسبب كثافة الاشجار ووعورة الطرق المؤدية الى مكان سقوط المروحية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
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