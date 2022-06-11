أخبار دولية
11 حزيران 2022 - 05:50
11/06/2022 05:50:04
الوكالة الوطنية: العثور على المروحية المفقودة في ايطاليا.. اليكم التفاصيل
الوكالة الوطنية: العثور على المروحية المفقودة في ايطاليا.. اليكم التفاصيل
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LBCI News Lebanon
تم العثور على المروحية المفقودة في منطقة MONTE CUSNA (REGGIO EMILIA) في ايطاليا ولكن هناك صعوبة في الوصول الى المكان بسبب كثافة الاشجار ووعورة الطرق المؤدية الى مكان سقوط المروحية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
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