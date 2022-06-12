آخر الأخبار
12 حزيران 2022 - 09:53
12/06/2022 09:53:18
ترقبوا القدّاس الإلهي في الذكرى السّنوية لمجزرة إهدن في الساعة السادسة مساءً مباشرةً عبر شاشة الـLBCI يليه كلمة لرئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية
ترقبوا القدّاس الإلهي في الذكرى السّنوية لمجزرة إهدن في الساعة السادسة مساءً مباشرةً عبر شاشة الـLBCI يليه كلمة لرئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الذكرى,الإلهي,القدّاس,ترقبوا,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً