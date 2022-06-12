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12 حزيران 2022 - 09:53
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ترقبوا القدّاس الإلهي في الذكرى السّنوية لمجزرة إهدن في الساعة السادسة مساءً مباشرةً عبر شاشة الـLBCI يليه كلمة لرئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية

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ترقبوا القدّاس الإلهي في الذكرى السّنوية لمجزرة إهدن في الساعة السادسة مساءً مباشرةً عبر شاشة الـLBCI يليه كلمة لرئيس تيار &quot;المرده&quot; سليمان فرنجية
Lebanon News
 
 
 
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