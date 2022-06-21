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21 حزيران 2022 - 06:32
21/06/2022 06:32:33
فياض بعد توقيع اتفاقية استجرار الغاز من مصر إلى لبنان: هذا الاتفاق سيؤمن تغذية كهربائية تصل الى 4 ساعات اضافية في لبنان وهو بأمس الحاجة اليها
فياض بعد توقيع اتفاقية استجرار الغاز من مصر إلى لبنان: هذا الاتفاق سيؤمن تغذية كهربائية تصل الى 4 ساعات اضافية في لبنان وهو بأمس الحاجة اليها
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LBCI News Lebanon
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