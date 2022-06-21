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21 حزيران 2022 - 06:32
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فياض بعد توقيع اتفاقية استجرار الغاز من مصر إلى لبنان: هذا الاتفاق سيؤمن تغذية كهربائية تصل الى 4 ساعات اضافية في لبنان وهو بأمس الحاجة اليها

فياض بعد توقيع اتفاقية استجرار الغاز من مصر إلى لبنان: هذا الاتفاق سيؤمن تغذية كهربائية تصل الى 4 ساعات اضافية في لبنان وهو بأمس الحاجة اليها Lebanon, news ,lbci ,أخبار استجرار,اتفاقية,توقيع,فياض,
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فياض بعد توقيع اتفاقية استجرار الغاز من مصر إلى لبنان: هذا الاتفاق سيؤمن تغذية كهربائية تصل الى 4 ساعات اضافية في لبنان وهو بأمس الحاجة اليها
Lebanon News
 
 
 
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