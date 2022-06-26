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26 حزيران 2022 - 05:45
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الراعي: نناشد جميع الأطراف بأن تتعاون مع الرئيس المكلف بعيدا عن شروط لا تليق بهذه المرحلة الدقيقة ولا يتسع الوقت لها

الراعي: نناشد جميع الأطراف بأن تتعاون مع الرئيس المكلف بعيدا عن شروط لا تليق بهذه المرحلة الدقيقة ولا يتسع الوقت لها Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأطراف,جميع,نناشد,الراعي,
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الراعي: نناشد جميع الأطراف بأن تتعاون مع الرئيس المكلف بعيدا عن شروط لا تليق بهذه المرحلة الدقيقة ولا يتسع الوقت لها
Lebanon News
 
 
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