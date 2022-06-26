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26 حزيران 2022 - 14:39
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أبو فاعور لـ"صوت الناس": لا مشاركة للاشتراكي في الحكومة ومنحها الثقة مرتبط بتشكيلة الحكومة

أبو فاعور لـ"صوت الناس": لا مشاركة للاشتراكي في الحكومة ومنحها الثقة مرتبط بتشكيلة الحكومة Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,فاعور,
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أبو فاعور لـ&quot;صوت الناس&quot;: لا مشاركة للاشتراكي في الحكومة ومنحها الثقة مرتبط بتشكيلة الحكومة
Lebanon News
 
 
 
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