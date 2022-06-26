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26 حزيران 2022 - 14:39
26/06/2022 14:39:44
أبو فاعور لـ"صوت الناس": لا مشاركة للاشتراكي في الحكومة ومنحها الثقة مرتبط بتشكيلة الحكومة
أبو فاعور لـ"صوت الناس": لا مشاركة للاشتراكي في الحكومة ومنحها الثقة مرتبط بتشكيلة الحكومة
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LBCI News Lebanon
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