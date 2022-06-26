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26 حزيران 2022 - 14:42
26/06/2022 14:42:36
أبو فاعور لـ"صوت الناس": غير صحيح ان هناك خلافا بين تيمور ووليد جنبلاط الذي يتمتع بنفس حماسة تيمور لمقاربة جديدة وهو كان ناصحا بعدم المشاركة في الحكومة
أبو فاعور لـ"صوت الناس": غير صحيح ان هناك خلافا بين تيمور ووليد جنبلاط الذي يتمتع بنفس حماسة تيمور لمقاربة جديدة وهو كان ناصحا بعدم المشاركة في الحكومة
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