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26 حزيران 2022 - 14:47
26/06/2022 14:47:40
أبو فاعور لـ"صوت الناس": لن نشارك ولن نسمي وزراء وان ارضت الحكومة طموحاتنا نعطيها ثقة والمطلوب من الحكومة اصلاح وانقاذ وحدّ ادنى من سيادة الدولة وانا استبعد ان يتم تشكيل الحكومة
أبو فاعور لـ"صوت الناس": لن نشارك ولن نسمي وزراء وان ارضت الحكومة طموحاتنا نعطيها ثقة والمطلوب من الحكومة اصلاح وانقاذ وحدّ ادنى من سيادة الدولة وانا استبعد ان يتم تشكيل الحكومة
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