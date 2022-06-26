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26 حزيران 2022 - 15:14
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أبو فاعور لـ"صوت الناس": السفير بخاري لم يحاول يوما ان ينفذ فتنة في لبنان وهو يشكر على جمع شخصيات حول استقلال البلد وحزب الله الذي لديه علاقة عضوية مع ايران ليس مرجعا صالحا للانتقاد في هذا المجال

أبو فاعور لـ"صوت الناس": السفير بخاري لم يحاول يوما ان ينفذ فتنة في لبنان وهو يشكر على جمع شخصيات حول استقلال البلد وحزب الله الذي لديه علاقة عضوية مع ايران ليس مرجعا صالحا للانتقاد في هذا المجال Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,فاعور,
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أبو فاعور لـ&quot;صوت الناس&quot;: السفير بخاري لم يحاول يوما ان ينفذ فتنة في لبنان وهو يشكر على جمع شخصيات حول استقلال البلد وحزب الله الذي لديه علاقة عضوية مع ايران ليس مرجعا صالحا للانتقاد في هذا المجال
Lebanon News
 
 
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