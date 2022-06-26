آخر الأخبار
26 حزيران 2022 - 15:15
26/06/2022 15:15:56
أبو فاعور لـ"صوت الناس": التصويت لسليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية يحتاج لنقاش سياسي وان كان فرنجية في الخط السوري الايراني ادعو لعدم التصويت له
أبو فاعور لـ"صوت الناس": التصويت لسليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية يحتاج لنقاش سياسي وان كان فرنجية في الخط السوري الايراني ادعو لعدم التصويت له
Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,فاعور,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً