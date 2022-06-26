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26 حزيران 2022 - 15:18
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أبو فاعور لـ"صوت الناس": "يا ريت ضل الفراغ" فكان ذلك افضل من وصول عون للرئاسة وجنبلاط سعى بكل ما يملك من قوة لمنع وصول عون ولكنه عاد ليحترم الارادة المسيحية

أبو فاعور لـ"صوت الناس": "يا ريت ضل الفراغ" فكان ذلك افضل من وصول عون للرئاسة وجنبلاط سعى بكل ما يملك من قوة لمنع وصول عون ولكنه عاد ليحترم الارادة المسيحية Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,فاعور,
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أبو فاعور لـ&quot;صوت الناس&quot;: &quot;يا ريت ضل الفراغ&quot; فكان ذلك افضل من وصول عون للرئاسة وجنبلاط سعى بكل ما يملك من قوة لمنع وصول عون ولكنه عاد ليحترم الارادة المسيحية
Lebanon News
 
 
 
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