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26 حزيران 2022 - 15:25
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وضاح الصادق لـ"صوت الناس": سنبلغ ميقاتي الا ثقة بحكومته مهما كانت وليتحمل من صوّت له مسؤولية ما سيحصل في البلاد

وضاح الصادق لـ"صوت الناس": سنبلغ ميقاتي الا ثقة بحكومته مهما كانت وليتحمل من صوّت له مسؤولية ما سيحصل في البلاد Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الصادق,وضاح,
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وضاح الصادق لـ&quot;صوت الناس&quot;: سنبلغ ميقاتي الا ثقة بحكومته مهما كانت وليتحمل من صوّت له مسؤولية ما سيحصل في البلاد
Lebanon News
 
 
 
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