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26 حزيران 2022 - 15:25
26/06/2022 15:25:38
وضاح الصادق لـ"صوت الناس": سنبلغ ميقاتي الا ثقة بحكومته مهما كانت وليتحمل من صوّت له مسؤولية ما سيحصل في البلاد
وضاح الصادق لـ"صوت الناس": سنبلغ ميقاتي الا ثقة بحكومته مهما كانت وليتحمل من صوّت له مسؤولية ما سيحصل في البلاد
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