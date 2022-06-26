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26 حزيران 2022 - 15:40
26/06/2022 15:40:22
زياد حواط لـ"صوت الناس": تمسكوا بوزارة المالية ورأينا الى اين وصل البلد وتمسكوا بوزارة الطاقة ورأينا النتيجة
زياد حواط لـ"صوت الناس": تمسكوا بوزارة المالية ورأينا الى اين وصل البلد وتمسكوا بوزارة الطاقة ورأينا النتيجة
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LBCI News Lebanon
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