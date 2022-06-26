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26 حزيران 2022 - 15:49
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أسامة سعد لـ"صوت الناس": لن نمنح الحكومة الثقة لأننا نريد حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية

أسامة سعد لـ"صوت الناس": لن نمنح الحكومة الثقة لأننا نريد حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,أسامة,
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أسامة سعد لـ&quot;صوت الناس&quot;: لن نمنح الحكومة الثقة لأننا نريد حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية
Lebanon News
 
 
 
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