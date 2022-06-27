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27 حزيران 2022 - 10:31
27/06/2022 10:31:11
سامي الجميل: أبلغنا ميقاتي اننا غير معنيين بعملية المشاركة في هذا النوع من الحكومات ولكن ندعو الى تشكيل حكومة في اقرب وقت ولدينا تخوّف من المسار الذي تتخذه البلاد
سامي الجميل: أبلغنا ميقاتي اننا غير معنيين بعملية المشاركة في هذا النوع من الحكومات ولكن ندعو الى تشكيل حكومة في اقرب وقت ولدينا تخوّف من المسار الذي تتخذه البلاد
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LBCI News Lebanon
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