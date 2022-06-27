سامي الجميل: أبلغنا ميقاتي اننا غير معنيين بعملية المشاركة في هذا النوع من الحكومات ولكن ندعو الى تشكيل حكومة في اقرب وقت ولدينا تخوّف من المسار الذي تتخذه البلاد