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27 حزيران 2022 - 10:31
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سامي الجميل: أبلغنا ميقاتي اننا غير معنيين بعملية المشاركة في هذا النوع من الحكومات ولكن ندعو الى تشكيل حكومة في اقرب وقت ولدينا تخوّف من المسار الذي تتخذه البلاد

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سامي الجميل: أبلغنا ميقاتي اننا غير معنيين بعملية المشاركة في هذا النوع من الحكومات ولكن ندعو الى تشكيل حكومة في اقرب وقت ولدينا تخوّف من المسار الذي تتخذه البلاد
Lebanon News
 
 
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