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29 حزيران 2022 - 02:12
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رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من قصر بعبدا: سلمت الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة

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رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من قصر بعبدا: سلمت الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة
Lebanon News
 
 
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