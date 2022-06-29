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29 حزيران 2022 - 02:12
29/06/2022 02:12:15
رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من قصر بعبدا: سلمت الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة
رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من قصر بعبدا: سلمت الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة
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LBCI News Lebanon
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