ميقاتي: سلمت عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة

ميقاتي زار بعبدا لاطلاع عون على نتائج الاستشارات النيابية

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LBCI News Lebanon

زار الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي قصر بعبدا اليوم، لاطلاع رئيس الجمهورية ميشال عون على نتائج الاستشارات النيابية.



وقال ميقاتي من قصر بعبدا: "سلمت الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة".