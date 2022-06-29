أخبار لبنان
29 حزيران 2022 - 02:14
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ميقاتي: سلمت عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة

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ميقاتي: سلمت عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة
Lebanon News
زار الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي قصر بعبدا اليوم، لاطلاع رئيس الجمهورية ميشال عون على نتائج الاستشارات النيابية.

وقال ميقاتي من قصر بعبدا: "سلمت الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة".
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