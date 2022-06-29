سعر الغاز والمازوت ينخفض..

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LBCI News Lebanon

اصدر اليوم وزير الطاقة والمياه جدولا استثنائياً للمحروقات بعد الانخفاض السريع في سعر صرف الدولار منذ الأمس، فانخفض سعر المازوت 10 الاف ليرة والغاز 4 الاف ليرة، واصبحت الاسعار على الشكل الآتي:



الديزل أويل: 769000 ليرة.

الغاز: 358000 ليرة.

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