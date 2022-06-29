بالجرم المشهود... توقيف سارق دراجات آلية من قِبَل مفرزة استقصاء بيروت!

توقيف سارق دراجات آلية من قِبَل مفرزة استقصاء بيروت!

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LBCI News Lebanon

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت لمكافحة عمليات سرقة الدّراجات الآليّة، بعد أن كَثُرَت هذه العمليات في الآونة الأخيرة ضِمن مختلف مناطق العاصمة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت إحدى دوريّاتها بتاريخ 26-6-2022، من توقيف أحد المشتبه فيهم، بالجرم المشهود، أثناء محاولته سرقة دراجة آلية، ويُدعى: ه. أ. (من مواليد عام 1989، سوري الجنسية).

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وبتفتيشه، عُثر بحوزته على كميّة من حشيشة الكيف، ساعة يد ثمينة (رولكس)، خاتمين و3 أقراط، وهاتفَين خلوييَن.



وقد أودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة.