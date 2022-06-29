آخر الأخبار
29 حزيران 2022 - 12:43
29/06/2022 12:43:21
التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية على اوتوستراد جبيل المسلك الشرقي وحركة المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية على اوتوستراد جبيل المسلك الشرقي وحركة المرور كثيفة في المحلة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار تصادم,نتيجة,قتيل,المروري,التحكم,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً