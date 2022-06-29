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29 حزيران 2022 - 12:43
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التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية على اوتوستراد جبيل المسلك الشرقي وحركة المرور كثيفة في المحلة

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التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية على اوتوستراد جبيل المسلك الشرقي وحركة المرور كثيفة في المحلة
Lebanon News
 
 
 
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