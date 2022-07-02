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02 تموز 2022 - 02:53
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معلومات للـLBCI: المدعو "ن.م" قام عند الـ5:30 فجرا بطعن أحد العسكريين في أحد المراكز العسكرية في الريفا في القبة - طرابلس ما اضطر احد العسكريين لاطلاق النار عليه وقتله

معلومات للـLBCI: المدعو "ن.م" قام عند الـ5:30 فجرا بطعن أحد العسكريين في أحد المراكز العسكرية في الريفا في القبة - طرابلس ما اضطر احد العسكريين لاطلاق النار عليه وقتله Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,المدعو,للـLBCI,معلومات,
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معلومات للـLBCI: المدعو &quot;ن.م&quot; قام عند الـ5:30 فجرا بطعن أحد العسكريين في أحد المراكز العسكرية في الريفا في القبة - طرابلس ما اضطر احد العسكريين لاطلاق النار عليه وقتله
Lebanon News
 
 
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