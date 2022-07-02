معلومات للـLBCI: المدعو "ن.م" قام عند الـ5:30 فجرا بطعن أحد العسكريين في أحد المراكز العسكرية في الريفا في القبة - طرابلس ما اضطر احد العسكريين لاطلاق النار عليه وقتله