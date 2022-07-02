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02 تموز 2022 - 02:53
02/07/2022 02:53:57
معلومات للـLBCI: المدعو "ن.م" قام عند الـ5:30 فجرا بطعن أحد العسكريين في أحد المراكز العسكرية في الريفا في القبة - طرابلس ما اضطر احد العسكريين لاطلاق النار عليه وقتله
معلومات للـLBCI: المدعو "ن.م" قام عند الـ5:30 فجرا بطعن أحد العسكريين في أحد المراكز العسكرية في الريفا في القبة - طرابلس ما اضطر احد العسكريين لاطلاق النار عليه وقتله
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