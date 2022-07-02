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02 تموز 2022 - 03:06
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أبو الغيط من بعبدا: وزراء الخارجية العرب أيدوا عقد اجتماعهم في لبنان وذلك تعبيراً عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب لبنان

أبو الغيط من بعبدا: وزراء الخارجية العرب أيدوا عقد اجتماعهم في لبنان وذلك تعبيراً عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزراء,بعبدا,الغيط,
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أبو الغيط من بعبدا: وزراء الخارجية العرب أيدوا عقد اجتماعهم في لبنان وذلك تعبيراً عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب لبنان
Lebanon News
 
 
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