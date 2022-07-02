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02 تموز 2022 - 03:06
02/07/2022 03:06:47
أبو الغيط من بعبدا: وزراء الخارجية العرب أيدوا عقد اجتماعهم في لبنان وذلك تعبيراً عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب لبنان
أبو الغيط من بعبدا: وزراء الخارجية العرب أيدوا عقد اجتماعهم في لبنان وذلك تعبيراً عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب لبنان
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LBCI News Lebanon
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