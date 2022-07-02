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02 تموز 2022 - 03:09
02/07/2022 03:09:22
عماد كريدية للـLBCI: تم تأمين المازوت للسنترالات التي عادت الى العمل بشكل طبيعي وحررنا جزءاً من السلف التي كانت مقررة لنا في مجلس الوزراء
عماد كريدية للـLBCI: تم تأمين المازوت للسنترالات التي عادت الى العمل بشكل طبيعي وحررنا جزءاً من السلف التي كانت مقررة لنا في مجلس الوزراء
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