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02 تموز 2022 - 03:09
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عماد كريدية للـLBCI: تم تأمين المازوت للسنترالات التي عادت الى العمل بشكل طبيعي وحررنا جزءاً من السلف التي كانت مقررة لنا في مجلس الوزراء

عماد كريدية للـLBCI: تم تأمين المازوت للسنترالات التي عادت الى العمل بشكل طبيعي وحررنا جزءاً من السلف التي كانت مقررة لنا في مجلس الوزراء Lebanon, news ,lbci ,أخبار تأمين,للـLBCI,كريدية,عماد,
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عماد كريدية للـLBCI: تم تأمين المازوت للسنترالات التي عادت الى العمل بشكل طبيعي وحررنا جزءاً من السلف التي كانت مقررة لنا في مجلس الوزراء
Lebanon News
 
 
 
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