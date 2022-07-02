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02 تموز 2022 - 05:56
02/07/2022 05:56:09
ميقاتي من الديمان: لا حقيبة محصورة بطائفة ولكن بهذا الظرف الذي نمر به لن افتح اشكالا في ما خصّ وزارة المالية
ميقاتي من الديمان: لا حقيبة محصورة بطائفة ولكن بهذا الظرف الذي نمر به لن افتح اشكالا في ما خصّ وزارة المالية
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LBCI News Lebanon
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