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02 تموز 2022 - 05:56
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ميقاتي من الديمان: لا حقيبة محصورة بطائفة ولكن بهذا الظرف الذي نمر به لن افتح اشكالا في ما خصّ وزارة المالية

ميقاتي من الديمان: لا حقيبة محصورة بطائفة ولكن بهذا الظرف الذي نمر به لن افتح اشكالا في ما خصّ وزارة المالية Lebanon, news ,lbci ,أخبار حقيبة,الديمان,ميقاتي,
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ميقاتي من الديمان: لا حقيبة محصورة بطائفة ولكن بهذا الظرف الذي نمر به لن افتح اشكالا في ما خصّ وزارة المالية
Lebanon News
 
 
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