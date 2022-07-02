الجيش: تعرُّض دورية إلى إطلاق نار ورشق بالحجارة في طرابلس وتنفيذ عمليات دهم (صور)

الإعلان

أفادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بأن دورية من الجيش تعرضت حوالى الساعة 15.00 في مدينة طرابلس، إلى إطلاق نار ورشق بالحجارة على أثر ضبط سيارة نوع مرسيدس عائدة للمواطن (ف.د.) الملقّب "أبو تيمور"، وبداخلها سلاحان حربيان من نوع كلاشينكوف وآخر من نوع م 16، وجعبتان وكمية من الذخيرة.وبحسب قيادة الجيش، فقد تم دهم عدد من الشقق التي يُشتبه في وجود مطلقي النار داخلها، من بينها شقة عائدة للمواطنَين (أ.ح.) و(ب.ح.)، وبالنتيجة تم توقيف المواطنِين (ع.ت.) و(ز.د.) و(ر.ح.) و(ر.ح.) و(خ.ش.)، وضُبط قاذف آر بي جي و4 مذنبات عائدة له وسلاحان حربيان نوع كلاشينكوف وكميّة من الذخيرة.وقد سلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.