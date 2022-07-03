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03 تموز 2022 - 06:07
03/07/2022 06:07:52
التحكم المروري: أشغال على بولفار سن الفيل باتجاه نهر الموت تسبب بازدحام مروري ودراج من مفرزة سير الجديدة في المحلة للمعالجة
التحكم المروري: أشغال على بولفار سن الفيل باتجاه نهر الموت تسبب بازدحام مروري ودراج من مفرزة سير الجديدة في المحلة للمعالجة
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LBCI News Lebanon
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