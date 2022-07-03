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03 تموز 2022 - 06:07
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التحكم المروري: أشغال على بولفار سن الفيل باتجاه نهر الموت تسبب بازدحام مروري ودراج من مفرزة سير الجديدة في المحلة للمعالجة

التحكم المروري: أشغال على بولفار سن الفيل باتجاه نهر الموت تسبب بازدحام مروري ودراج من مفرزة سير الجديدة في المحلة للمعالجة Lebanon, news ,lbci ,أخبار نهر الموت, سن الفيل, أشغال,التحكم المروري,
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التحكم المروري: أشغال على بولفار سن الفيل باتجاه نهر الموت تسبب بازدحام مروري ودراج من مفرزة سير الجديدة في المحلة للمعالجة
Lebanon News
 
 
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