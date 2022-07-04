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04 تموز 2022 - 06:34
04/07/2022 06:34:05
بو حبيب بعد لقائه ميقاتي: بحثنا موضوع المسيّرات الثلاث التي اطلقت في محيط المنطقة البحرية المتنازع عليها وما أثارته من ردود فعل عن جدوى هذه العملية التي جرت خارج اطار مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسي
بو حبيب بعد لقائه ميقاتي: بحثنا موضوع المسيّرات الثلاث التي اطلقت في محيط المنطقة البحرية المتنازع عليها وما أثارته من ردود فعل عن جدوى هذه العملية التي جرت خارج اطار مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسي
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LBCI News Lebanon
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