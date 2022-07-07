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07 تموز 2022 - 08:40
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لجنة المال تحيل مشروع الحكومة لقانون السرية المصرفية على لجنة فرعية برئاسة كنعان لانجازه ضمن مهلة عشرة ايام تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة

لجنة المال تحيل مشروع الحكومة لقانون السرية المصرفية على لجنة فرعية برئاسة كنعان لانجازه ضمن مهلة عشرة ايام تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحكومة,مشروع,تحيل,المال,لجنة,
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لجنة المال تحيل مشروع الحكومة لقانون السرية المصرفية على لجنة فرعية برئاسة كنعان لانجازه ضمن مهلة عشرة ايام تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة
Lebanon News
 
 
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