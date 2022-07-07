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07 تموز 2022 - 08:40
07/07/2022 08:40:03
لجنة المال تحيل مشروع الحكومة لقانون السرية المصرفية على لجنة فرعية برئاسة كنعان لانجازه ضمن مهلة عشرة ايام تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة
لجنة المال تحيل مشروع الحكومة لقانون السرية المصرفية على لجنة فرعية برئاسة كنعان لانجازه ضمن مهلة عشرة ايام تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة
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LBCI News Lebanon
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