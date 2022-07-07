عصابة سرقة منازل بواسطة التسلّق والكسر والخلع أوقفتها مفرزة الجديدة القضائية

الإعلان

أحيل بتاريخ 11-5-2022 الى مفرزة الجديدة القضائيّة في وِحدة الشّرطة القضائيّة محضر تحقيق من مخفر بكفيا في وِحدة الدّرك الإقليمي بادعاء إحدى المواطنات ضد مجهول بجرم سرقة من داخل منزلها في بيت شباب، بواسطة التّسلّق والكسر والخلع.وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المفرزة، تمّ تحديد هويّة الأشخاص المشاركين في السّرقة وأماكنهم. وبتاريخ 28-6-2022 دهمت إحدى دوريّات المفرزة مكان إقامتهما في ورشة بناء قيد الإنشاء في بلدة قرنة الحمرا حيث تمكّنت من توقيف كلّ من السّوريّيَن:- ح. ح. (مواليد عام 2004)- ع. خ. (مواليد عام 2000)وبتفتيشهما والورشة، عُثر في غرفة الأوّل على كميّة من حشيشة الكيف تُقَدَّر بـ300 غ، وأغراض مسروقة خاصّة بالمدّعية.وبالتاريخ ذاته، تسلّمت المفرزة، المدعو: ذ. م. (مواليد عام 2002، سوري الجنسيّة) كانت إحدى دوريّات شعبة المعلومات قد أوقفته للاشتباه فيه بالمشاركة في السّرقة.وبالتحقيق معهم، اعترفوا بسرقة منزل المدّعية ومنازل أخرى، إضافةً إلى سرقة دراجة آليّة، وذلك بالاشتراك مع كلٍّ من: "ن. ر." (مواليد عام 2001، سوري الجنسية)، "أ. م." (مواليد عام 1998، سوري الجنسيّة) و"س. ر." (مواليد عام 1993، لبناني الجنسيّة). كما اعترفوا بأن المسروقات موجودة في منزل "أ. م.".وبتاريخ 29-6-2022، دهمت دوريّة من المفرزة منزل الأخير في محلّة الفنار - الزعيترية، حيث أوقفته وضبطت أغراضًا مسروقة من منازل في بلدتَي بيت شباب، والقنيطرة. كذلك، وبالتاريخ ذاته، أوقفت دوريّة من المفرزة المشتبه فيه: "ن. ر." في بلدة بيت شباب.وبالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بعمليات السّرقة من داخل المنازل بواسطة التسلّق، والكسر والخلع، كما اعترفوا بتعاطي حشيشة الكيف. كذلك تبيّن أنّ إقاماتهم منتهية الصلاحية.وقد أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وتمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق (س. ر.) المتواري عن الأنظار، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة.