فيروس كورونا
07 تموز 2022 - 13:46
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وزارة الصحة: 1593 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة

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وزارة الصحة: 1593 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1593 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1121054، كما تم تسجيل حالتي وفاة.
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