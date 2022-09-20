أخبار لبنان
20 أيلول 2022 - 10:29
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ملك الأردن أكد خلال لقائه ميقاتي الوقوف الى جانب لبنان لتمرير الصعوبات

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ملك الأردن أكد خلال لقائه ميقاتي الوقوف الى جانب لبنان لتمرير الصعوبات
Lebanon News
إلتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ملك الأردن عبدالله الثاني خلال مشاركتهما في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. 

وقد شارك في اللقاء وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، ووزير خارجية الأردن ايمن الصفدي.

وفي خلال اللقاء، جدد ملك الأردن تأكيد الوقوف الى جانب لبنان لتمرير الصعوبات التي يعاني منها في كل المجالات، لا سيما دعم القوى العسكرية والأمنية.
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وشدد على أنه سيكثف الاتصالات مع الدول المعنية لتسريع الخطوات الكفيلة بمساعدة لبنان في حل أزمة الكهرباء. 

وقد شكر الرئيس ميقاتي للملك عبدالله اهتمامه الشديد بلبنان ووقوف الأردن الى جانبه في كل المراحل.
 
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