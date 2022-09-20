ملك الأردن أكد خلال لقائه ميقاتي الوقوف الى جانب لبنان لتمرير الصعوبات

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إلتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ملك الأردن عبدالله الثاني خلال مشاركتهما في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.وقد شارك في اللقاء وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، ووزير خارجية الأردن ايمن الصفدي.وفي خلال اللقاء، جدد ملك الأردن تأكيد الوقوف الى جانب لبنان لتمرير الصعوبات التي يعاني منها في كل المجالات، لا سيما دعم القوى العسكرية والأمنية.وشدد على أنه سيكثف الاتصالات مع الدول المعنية لتسريع الخطوات الكفيلة بمساعدة لبنان في حل أزمة الكهرباء.وقد شكر الرئيس ميقاتي للملك عبدالله اهتمامه الشديد بلبنان ووقوف الأردن الى جانبه في كل المراحل.