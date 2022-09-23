انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟

إنخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 14000 ليرة لبنانية كما انخفض سعر صفيحة البنزين 98 اوكتان 13000 ليرة لبنانية وبالتالي انخفض سعر المازوت 26000 ليرة لبنانية بينما ارتفع سعر الغاز 2000 ليرة لبنانية.
وأصبحت على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 668000 ل.ل.
البنزين 98 أوكتان: 685000 ل.ل.
المازوت: 807000 ل.ل.
الغاز: 390000 ل.ل.
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