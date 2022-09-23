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23 أيلول 2022 - 05:16
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معلومات للـLBCI: أكثر من 60 جثة تم انتشالها حتى الساعة من الزورق الذي غرق قبالة طرطوس

معلومات للـLBCI: أكثر من 60 جثة تم انتشالها حتى الساعة من الزورق الذي غرق قبالة طرطوس Lebanon, news ,lbci ,أخبار أكثر,للـLBCI,معلومات,
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معلومات للـLBCI: أكثر من 60 جثة تم انتشالها حتى الساعة من الزورق الذي غرق قبالة طرطوس
Lebanon News
 
 
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