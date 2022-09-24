بالجرم المشهود... شعبة المعلومات تلقي القبض على متورطَيْن بعمليات تنقيب عن آثار داخل قلعة الحصن في نيحا

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في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لجميع أنواع الجرائم التي تحصل في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام مجهولَين بالتنقيب عن الآثار في بلدة نيحا قضاء زحلة. وعلى أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الشعبة الى تحديد هوية الفاعلَين، وهما:- م. أ. (مواليد عام 1970، لبناني)- ج. ع. (مواليد عام 1971، لبناني).وبتاریخ 22-9-2022، وبعد عمليات المراقبة الدقيقة التي قامت بها دوريات شعبة المعلومات، تمكّنت إحداها من رصدهما داخل قلعة الحصن في بلدة نيحا، فعملت على توقيفهما بالجرم المشهود أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار، وضبطت سيارة فان نوع "فولز" لون ازرق وأدوات تستخدم في الحفر. وبتفتيش الفان، عثرت على بندقية نوع "بومب اكشن" و65 طلقة عائدة لها عيار 12 ملم، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان.وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل القلعة.وبحسب بيان المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.