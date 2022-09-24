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24 أيلول 2022 - 07:01
24/09/2022 07:01:14
تعيين سفير بابوي جديد للبنان باولو بورجا
تعيين سفير بابوي جديد للبنان باولو بورجا
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LBCI News Lebanon
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آخر الأخبار
تعيين سفير بابوي
جديد في لبنان هو المونسنيور باولو بورجا
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