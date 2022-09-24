الرئيس الاقليمي للصليب الاحمر في الشمال للـLBCI: العائلات التي تريد أن تتعرف على الجثث التي غرقت في مركب طرطوس بإمكانها التواصل معنا على الرقم 1760 أو على الرقم 71910269