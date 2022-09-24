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24 أيلول 2022 - 07:40
24/09/2022 07:40:35
الرئيس الاقليمي للصليب الاحمر في الشمال للـLBCI: العائلات التي تريد أن تتعرف على الجثث التي غرقت في مركب طرطوس بإمكانها التواصل معنا على الرقم 1760 أو على الرقم 71910269
الرئيس الاقليمي للصليب الاحمر في الشمال للـLBCI: العائلات التي تريد أن تتعرف على الجثث التي غرقت في مركب طرطوس بإمكانها التواصل معنا على الرقم 1760 أو على الرقم 71910269
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LBCI News Lebanon
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