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24 أيلول 2022 - 07:40
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الرئيس الاقليمي للصليب الاحمر في الشمال للـLBCI: العائلات التي تريد أن تتعرف على الجثث التي غرقت في مركب طرطوس بإمكانها التواصل معنا على الرقم 1760 أو على الرقم 71910269

الرئيس الاقليمي للصليب الاحمر في الشمال للـLBCI: العائلات التي تريد أن تتعرف على الجثث التي غرقت في مركب طرطوس بإمكانها التواصل معنا على الرقم 1760 أو على الرقم 71910269 Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاحمر,للصليب,الاقليمي,الرئيس,
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الرئيس الاقليمي للصليب الاحمر في الشمال للـLBCI: العائلات التي تريد أن تتعرف على الجثث التي غرقت في مركب طرطوس بإمكانها التواصل معنا على الرقم 1760 أو على الرقم 71910269
Lebanon News
 
 
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