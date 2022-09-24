الى رئاسة الجمهورية(٢٠)... هكذا عدّلوا المادة ٤٩ لمنع ميشال عون وإدمون نعيم من دخول القصر

Lebanon, news ,lbci ,أخبار موظفو الفئة الاولى في لبنان الى سدة الرئاسة يحتاج الانتخاب الى تعديل دستوري فماذا في التفاصيل الدستورية؟,ليصل ,الى رئاسة الجمهورية(٢٠)... هكذا عدّلوا المادة ٤٩ لمنع ميشال عون وإدمون نعيم من دخول القصر

LBCI News Lebanon

قبل توقيع إتفاق الطائف بالعام 1989 لم كان الدستور اللبناني يمنع إنتخاب قائد الجيش أو حاكم مصرف لبنان او أي موظف من موظفي الفئة الأولى أثناء ادائه وظيفته رئيساً للجمهورية.



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في 21 آب 1990 إجتمع مجلس النواب وبدأ بإدخال مسودة وثيقة الوفاق الوطني الى الدستور اللبناني، ولما وصل البحث للمادة 49 أضيفت فقرة ثالثة تمنع إنتخاب رئيس للجمهورية من القضاة وموظفي الفئة الأولى وما يعادلها بالإدارات والمؤسسات العامة خلال فترة قيامهم بوظيفتهم وحتى خلال سنتين من تاريخ تقاعدهم أو إستقالتهم من الوظيفة.