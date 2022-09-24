الى رئاسة الجمهورية(٢٠)... هكذا عدّلوا المادة ٤٩ لمنع ميشال عون وإدمون نعيم من دخول القصر

قبل توقيع إتفاق الطائف بالعام 1989 لم كان الدستور اللبناني يمنع إنتخاب قائد الجيش أو حاكم مصرف لبنان او أي موظف من موظفي الفئة الأولى أثناء ادائه وظيفته رئيساً للجمهورية.
في 21 آب 1990 إجتمع مجلس النواب وبدأ بإدخال مسودة وثيقة الوفاق الوطني الى الدستور اللبناني، ولما وصل البحث للمادة 49 أضيفت فقرة ثالثة تمنع إنتخاب رئيس للجمهورية من القضاة وموظفي الفئة الأولى وما يعادلها بالإدارات والمؤسسات العامة خلال فترة قيامهم بوظيفتهم وحتى خلال سنتين من تاريخ تقاعدهم أو إستقالتهم من الوظيفة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية