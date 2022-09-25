أخبار لبنان
25 أيلول 2022 - 03:34
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جمعية المصارف تقرر مزاولة أعمالها ابتداء من نهار الاثنين

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جمعية المصارف تقرر مزاولة أعمالها ابتداء من نهار الاثنين
Lebanon News
عقدت جمعية مصارف لبنان اجتماعا تداولت فيه في وجوب تأمين استمرارية خدمة الزبائن مع الاخذ بعين الاعتبار الأوضاع الامنية الصعبة الراهنة وضرورة المحافظة على سلامة الزبائن والموظفين على حد سواء وذلك بغياب الحماية الكافية من قبل الدولة. 

وعليه، قررت الجمعية استئناف المصارف مزاولة أعمالها ابتداء من نهار الاثنين الواقع في 26/9/2022، وذلك عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع، مما يسمح لهم بإجراء ايداعاتهم وسحوباتهم كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها. 
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وأفادت في بيان بأنه يمكن لأي زبون عند الاضطرار الاتصال بالادارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة الزبائن لديه لكي يتمّ تلبية أية حاجة ملحّة اخرى له بالسرعة الممكنة.     
 
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