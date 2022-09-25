تقارير نشرة الاخبار
25 أيلول 2022 - 13:20
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الى رئاسة الجمهورية (٢١): قائد الجيش بين تعديل الدستور وتكرار هرطقة ميشال سليمان... فلمن ستكون الغلبة؟

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Lebanon News
لا يجوز إنتخاب القاضي أو أي موظف من موظفي الفئة الأولى أو ما يعادلها رئيساً للجمهورية، خلال فترة توليه وظيفته وحتى خلال أول سنتين من بعد إستقالته أو تقاعده من الوظيفة... هكذا يقول الدستور.

صحيح ان النص الدستوري لم يمنع قائد الجيش من الترشح خلال ولايته أو خلال أول سنتين من تقاعده أو إستقالته، إلا إن مجلس النواب، وقبل إنتخاب العماد اميل لحود رئيساً للجمهورية عام 1998، إعتبر قائد الجيش من موظفي الفئة الأولى وعدّل الدستور لإنتخابه مضيفاً على المادة 49 فقرة تقول "لمرة واحدة وبصورة إستثنائية يجوز إنتخاب الرئيس من القضاة أو موظفي الفئة الأولى".
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إذاً إنتخاب قائد الجيش الحالي العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية بحاجة الى تعديل دستوري والتعديل بحاجة الى تشكيل حكومة لديها ثقة مجلس النواب لإعداد مشروع التعديل. 
 
 
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