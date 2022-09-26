أخبار لبنان
26 أيلول 2022 - 06:15
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بيان من هيئة إدارة السير بأيام العمل هذا الأسبوع

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بيان من هيئة إدارة السير بأيام العمل هذا الأسبوع
Lebanon News
أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عن توقف معاملات تسجيل السيارات للأسبوع الثاني على التوالي بسبب نفاذ رخص السير وتعتذر عن إستقبال المواطنين والمعقبين لدى دائرة التسجيل في كافة أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات، على أن تفتح الهيئة أبوابها نهاري الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع لكافة معاملات السوق، كما أنه يتوقف العمل بالكشف الميكانيكي على الآليات لهذا الأسبوع.
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وأشارت الهيئة إلى أن إمتحانات السوق تجري نهاري الأربعاء والخميس كالمعتاد، على أن يتم إصدار بيان حول طبيعة العمل للأسابيع المقبلة في حينه.
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