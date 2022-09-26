جعجع لـ"عشرين 30": كان الأنسب لنا البقاء إلى جانب العهد لكن بدأ الخلاف الكبير على خطة الكهرباء على الرغم من أننا لم نحصل على الحصص المتفق عليها في الحكومة الأولى ولم نعلّق على الموضوع