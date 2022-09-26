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26 أيلول 2022 - 14:47
26/09/2022 14:47:42
جعجع لـ"عشرين 30": كان الأنسب لنا البقاء إلى جانب العهد لكن بدأ الخلاف الكبير على خطة الكهرباء على الرغم من أننا لم نحصل على الحصص المتفق عليها في الحكومة الأولى ولم نعلّق على الموضوع
جعجع لـ"عشرين 30": كان الأنسب لنا البقاء إلى جانب العهد لكن بدأ الخلاف الكبير على خطة الكهرباء على الرغم من أننا لم نحصل على الحصص المتفق عليها في الحكومة الأولى ولم نعلّق على الموضوع
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