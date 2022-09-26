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26 أيلول 2022 - 14:55
26/09/2022 14:55:25
جعجع لـ"عشرين 30": بدأنا البحث بعدة أسماء لرئاسة الجمهورية مع نواب المعارضة وأنا لن ادخل بالتسمية الان لضرورات المعركة الانتخابية
جعجع لـ"عشرين 30": بدأنا البحث بعدة أسماء لرئاسة الجمهورية مع نواب المعارضة وأنا لن ادخل بالتسمية الان لضرورات المعركة الانتخابية
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LBCI News Lebanon
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