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26 أيلول 2022 - 14:55
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جعجع لـ"عشرين 30": بدأنا البحث بعدة أسماء لرئاسة الجمهورية مع نواب المعارضة وأنا لن ادخل بالتسمية الان لضرورات المعركة الانتخابية

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جعجع لـ&quot;عشرين 30&quot;: بدأنا البحث بعدة أسماء لرئاسة الجمهورية مع نواب المعارضة وأنا لن ادخل بالتسمية الان لضرورات المعركة الانتخابية
Lebanon News
 
 
 
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