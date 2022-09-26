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26 أيلول 2022 - 15:01
26/09/2022 15:01:24
جعجع لـ"عشرين 30": لا نحتمل أي تسوية خنفوشارية لأن أي حل كذلك قد يمدد للازمة ونحن لا نرى أي حل إلا باختيار رئيس لديه المواصفات المطلوبة
جعجع لـ"عشرين 30": لا نحتمل أي تسوية خنفوشارية لأن أي حل كذلك قد يمدد للازمة ونحن لا نرى أي حل إلا باختيار رئيس لديه المواصفات المطلوبة
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