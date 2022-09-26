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26 أيلول 2022 - 15:01
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جعجع لـ"عشرين 30": لا نحتمل أي تسوية خنفوشارية لأن أي حل كذلك قد يمدد للازمة ونحن لا نرى أي حل إلا باختيار رئيس لديه المواصفات المطلوبة

جعجع لـ"عشرين 30": لا نحتمل أي تسوية خنفوشارية لأن أي حل كذلك قد يمدد للازمة ونحن لا نرى أي حل إلا باختيار رئيس لديه المواصفات المطلوبة Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,جعجع,
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جعجع لـ&quot;عشرين 30&quot;: لا نحتمل أي تسوية خنفوشارية لأن أي حل كذلك قد يمدد للازمة ونحن لا نرى أي حل إلا باختيار رئيس لديه المواصفات المطلوبة
Lebanon News
 
 
 
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