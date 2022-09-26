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26 أيلول 2022 - 15:11
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جعجع لـ"عشرين 30": سليمان فرنجية بغض النظر عن العلاقة الشخصية معه هو من الفريق الآخر وهذا يكفي ولا فيتو عليه إنما الموضوع هو موضوع خيارات

جعجع لـ"عشرين 30": سليمان فرنجية بغض النظر عن العلاقة الشخصية معه هو من الفريق الآخر وهذا يكفي ولا فيتو عليه إنما الموضوع هو موضوع خيارات Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,جعجع,
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جعجع لـ&quot;عشرين 30&quot;: سليمان فرنجية بغض النظر عن العلاقة الشخصية معه هو من الفريق الآخر وهذا يكفي ولا فيتو عليه إنما الموضوع هو موضوع خيارات
Lebanon News
 
 
 
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