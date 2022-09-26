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26 أيلول 2022 - 15:19
26/09/2022 15:19:42
جعجع لـ"عشرين 30": جبران باسيل هو المعرقل اليوم لأنه يريد حصّة الأسد في التشكيلة الحكومية ويريد تعهداً في موضوع التعيينات
جعجع لـ"عشرين 30": جبران باسيل هو المعرقل اليوم لأنه يريد حصّة الأسد في التشكيلة الحكومية ويريد تعهداً في موضوع التعيينات
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