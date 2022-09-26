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26 أيلول 2022 - 15:23
26/09/2022 15:23:28
جعجع لـ"عشرين 30": "رجعنا مع الكتائب أصحاب" وما يجمعنا معهم أكبر بكثير من البقية والآن تخطينا الأمور التي مررنا بها في السنوات الماضية والأحرار معنا وغياب الحزب الاشتراكي عن قداس الشهداء لاعتبارات تخصّه لكن التواصل قائم
جعجع لـ"عشرين 30": "رجعنا مع الكتائب أصحاب" وما يجمعنا معهم أكبر بكثير من البقية والآن تخطينا الأمور التي مررنا بها في السنوات الماضية والأحرار معنا وغياب الحزب الاشتراكي عن قداس الشهداء لاعتبارات تخصّه لكن التواصل قائم
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