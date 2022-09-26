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26 أيلول 2022 - 15:37
26/09/2022 15:37:37
جعجع لـ"عشرين 30": في ملف ترسيم الحدود كلام حزب الله كلّه غش وخداع فهذا الملف ليس بجديد وعندما علم حزب الله بأن الملف شارف إلى النهاية بدأ الاعتراض فقط لتأخير الموضوع
جعجع لـ"عشرين 30": في ملف ترسيم الحدود كلام حزب الله كلّه غش وخداع فهذا الملف ليس بجديد وعندما علم حزب الله بأن الملف شارف إلى النهاية بدأ الاعتراض فقط لتأخير الموضوع
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