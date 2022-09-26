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26 أيلول 2022 - 15:37
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جعجع لـ"عشرين 30": في ملف ترسيم الحدود كلام حزب الله كلّه غش وخداع فهذا الملف ليس بجديد وعندما علم حزب الله بأن الملف شارف إلى النهاية بدأ الاعتراض فقط لتأخير الموضوع

جعجع لـ"عشرين 30": في ملف ترسيم الحدود كلام حزب الله كلّه غش وخداع فهذا الملف ليس بجديد وعندما علم حزب الله بأن الملف شارف إلى النهاية بدأ الاعتراض فقط لتأخير الموضوع Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,جعجع,
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جعجع لـ&quot;عشرين 30&quot;: في ملف ترسيم الحدود كلام حزب الله كلّه غش وخداع فهذا الملف ليس بجديد وعندما علم حزب الله بأن الملف شارف إلى النهاية بدأ الاعتراض فقط لتأخير الموضوع
Lebanon News
 
 
 
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