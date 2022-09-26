آخر الأخبار
26 أيلول 2022 - 16:00
26/09/2022 16:00:21
جعجع لـ"عشرين 30": أنا مع إقالة حاكم مصرف لبنان اليوم بسياق المحاسبة العامة ولكن ضمن خطة واضحة فأنا ضد إقالته للمجيء بشخص أسوأ منه
جعجع لـ"عشرين 30": أنا مع إقالة حاكم مصرف لبنان اليوم بسياق المحاسبة العامة ولكن ضمن خطة واضحة فأنا ضد إقالته للمجيء بشخص أسوأ منه
Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,جعجع,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً