أخبار لبنان
27 أيلول 2022 - 05:12
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جلسة لمجلس النواب الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية

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جلسة لمجلس النواب الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية
Lebanon News
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 29 أيلول 2022 وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية.
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