جلسة لمجلس النواب الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية

جلسة لمجلس النواب الساعة الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية

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LBCI News Lebanon

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 29 أيلول 2022 وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية.