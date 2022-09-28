مصادر في القوات اللبنانية للـLBCI: سنشارك في جلسة انتخاب الرئيس يوم الخميس وكثفنا في الساعات الماضية الاتصالات مع فرقاء المعارضة من أجل التوصل إلى اسم مرشح موحد قبل الجلسة