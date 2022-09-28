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28 أيلول 2022 - 02:03
28/09/2022 02:03:21
مصادر في القوات اللبنانية للـLBCI: سنشارك في جلسة انتخاب الرئيس يوم الخميس وكثفنا في الساعات الماضية الاتصالات مع فرقاء المعارضة من أجل التوصل إلى اسم مرشح موحد قبل الجلسة
مصادر في القوات اللبنانية للـLBCI: سنشارك في جلسة انتخاب الرئيس يوم الخميس وكثفنا في الساعات الماضية الاتصالات مع فرقاء المعارضة من أجل التوصل إلى اسم مرشح موحد قبل الجلسة
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