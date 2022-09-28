آخر الأخبار 28 أيلول 2022 - 02:46 28/09/2022 02:46:32 مصادر في كتلة الوفاء للمقاومة للـLBCI: سنشارك في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس ونأمل اكتمال النصاب ونتوقع أن تكون الجلسة بمثابة جس نبض بانتظار توافق على رئيس وجلسة ثانية قد تعقد قبل الدخول في الأيام العشرة الأخيرة قبل انتهاء ولاية الرئيس عون

مصادر في كتلة الوفاء للمقاومة للـLBCI: سنشارك في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس ونأمل اكتمال النصاب ونتوقع أن تكون الجلسة بمثابة جس نبض بانتظار توافق على رئيس وجلسة ثانية قد تعقد قبل الدخول في الأيام العشرة الأخيرة قبل انتهاء ولاية الرئيس عون

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