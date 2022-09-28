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28 أيلول 2022 - 02:46
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مصادر في كتلة الوفاء للمقاومة للـLBCI: سنشارك في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس ونأمل اكتمال النصاب ونتوقع أن تكون الجلسة بمثابة جس نبض بانتظار توافق على رئيس وجلسة ثانية قد تعقد قبل الدخول في الأيام العشرة الأخيرة قبل انتهاء ولاية الرئيس عون

مصادر في كتلة الوفاء للمقاومة للـLBCI: سنشارك في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس ونأمل اكتمال النصاب ونتوقع أن تكون الجلسة بمثابة جس نبض بانتظار توافق على رئيس وجلسة ثانية قد تعقد قبل الدخول في الأيام العشرة الأخيرة قبل انتهاء ولاية الرئيس عون Lebanon, news ,lbci ,أخبار للمقاومة: سنشارك في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس ونأمل اكتمال النصاب ونتوقع أن تكون الجلسة بمثابة جس نبض بانتظار توافق على رئيس وجلسة ثانية قد تعقد قبل الدخول في الأيام العشرة الأخيرة قبل انتهاء ولاية الرئيس عون,مصادر في كتلة الوفاء,
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مصادر في كتلة الوفاء للمقاومة للـLBCI: سنشارك في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس ونأمل اكتمال النصاب ونتوقع أن تكون الجلسة بمثابة جس نبض بانتظار توافق على رئيس وجلسة ثانية قد تعقد قبل الدخول في الأيام العشرة الأخيرة قبل انتهاء ولاية الرئيس عون
Lebanon News
 
 
 
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